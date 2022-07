Trani: incastrato dalla porta mentre sale in treno, trascinato via. Morto cinquantenne Accaduto stamattina (Di giovedì 21 luglio 2022) mentre saliva in treno la porta automatica si è chiusa e l’uomo è rimasto bloccato proprio in mezzo alla porta. Il treno ha percorso decine di metri con il cinquantenne trascinato, il suo corpo esanime è stato rinvenuto vicino ai binari. È successo stamattina a Trani. L'articolo Trani: incastrato dalla porta mentre sale in treno, trascinato via. Morto cinquantenne <small class="subtitle">Accaduto stamattina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 21 luglio 2022)saliva inlaautomatica si è chiusa e l’uomo è rimasto bloccato proprio in mezzo alla. Ilha percorso decine di metri con il, il suo corpo esanime è stato rinvenuto vicino ai binari. È successo. L'articoloinvia. proviene da Noi Notizie..

NoiNotizie : #Trani: incastrato dalla porta mentre sale in treno, trascinato via. Morto cinquantenne - LaGazzettaWeb : Trani, 50enne cerca di salire all'ultimo sul treno e rimane incastrato nelle porte: muore in stazione - PugliaReporter : Puglia: incastrato al treno e trascinato dalla stazione di Trani sino in via Andria, morto. Sospeso traffico ferrov… - BisceglieLiveIt : Trani, 50enne rimane incastrato nelle porte di un regionale e viene trascinato per centinaia di metri - TraniLiveIt : Trani, 50enne rimane incastrato nelle porte di un regionale e viene trascinato per centinaia di metri -