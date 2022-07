Selvaggia Roma è incinta, il dolce annuncio sui social (Di giovedì 21 luglio 2022) Selvaggia Roma è in dolce attesa. L’influencer, volto noto di Temptation Island e Grande Fratello Vip, ha annunciato con un dolce video di essere incinta. Pochi mesi fa l’incontro con il suo nuovo fidanzato, il calciatore Luca Teti, attaccante del Pomezia, che le ha letteralmente stravolto la vita. I due sono usciti ufficialmente allo scoperto lo scorso maggio, Selvaggia, innamorata più che mai, è pronta a mettere su famiglia. Nell’emozionante video convidiso su Instagram dall’ex gieffina, appaiono alcune immagini della sua gravidanza, il test positivo e le varie ecografie. Lei piange dalla felicità e lui la stringe forte a sè. L’incoronamento di una storia d’amore accompagnato da un dolcissimo messaggio di Selvaggia: «Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 21 luglio 2022)è inattesa. L’influencer, volto noto di Temptation Island e Grande Fratello Vip, ha annunciato con unvideo di essere. Pochi mesi fa l’incontro con il suo nuovo fidanzato, il calciatore Luca Teti, attaccante del Pomezia, che le ha letteralmente stravolto la vita. I due sono usciti ufficialmente allo scoperto lo scorso maggio,, innamorata più che mai, è pronta a mettere su famiglia. Nell’emozionante video convidiso su Instagram dall’ex gieffina, appaiono alcune immagini della sua gravidanza, il test positivo e le varie ecografie. Lei piange dalla felicità e lui la stringe forte a sè. L’incoronamento di una storia d’amore accompagnato da un dolcissimo messaggio di: «Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare ...

blogtivvu : Selvaggia Roma è incinta: arriva la frecciatina di Mirko Gancitano dopo l’annuncio, cosa ha detto il fidanzato di G… - Novella_2000 : Ex vippona della penultima edizione annuncia di essere in dolce attesa - zazoomblog : Selvaggia Roma è incinta la dolce dedica al compagno: Sei lamore della mia vita - #Selvaggia #incinta #dolce… - iosonoestanca_ : e ieri selvaggia roma e oggi bianca atzei e domani chissà chi sarà in dolce attesa io ho qualche idea - IsaeChia : #GfVip, Mirko Gancitano punge Selvaggia Roma per l'annuncio della sua gravidanza La Roma aveva attaccato Guenda Go… -