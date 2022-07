Nettuno | riapre Torre Astura | orari | date | dove parcheggiare | come arrivarci

(Di giovedì 21 luglio 2022) Da sabato 23 luglio 2022al pubblico la spiaggia libera di. Ad annunciarlo è stato il commissario del Comune Strati che ha reso note anche le modalità per la fruizione di questo arenile, tra i più belli nel Lazio.2022 Queste le modalità di fruizione per l’estate 2022. I cancelli,detto, saranno aperti da sabato 23 luglio. L’accesso al pubblico sarà consentito: Tutti i giorni dalle 07,30 alle 19 fino al 31 agosto Con gli stessinelle giornate del 3-4-10-11 settembre L’annuncio del Commissario Prefettizio Spiega il Commissario del Comune diStrati: “Si è riusciti anche quest’anno a consentire ai cittadini e a turisti di accedere ad una delle spiagge più belle del litorale ...

Dopo il restauro riapre al pubblico la spettacolare domus marina vicino la Scala dei Turchi del Paperone che fece una fortuna commerciando zolfo nei primi secoli dell'età imperiale ...Sono iniziati oggi i lavori di pulizia e bonifica dei Giardini di via Gramsci (ex Presidio della Guardia di Finanza). Verranno messi ...