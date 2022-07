Mattarella scioglie le Camere: “Scelta inevitabile. Elezioni entro 70 giorni” (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto discioglimento sarà consegnato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. “Come è stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove Elezioni entro il termine di settanta giorni indicato dalla Costituzione. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l’ultima Scelta da compiere, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma – Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto discioglimento sarà consegnato ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti. “Come è stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto di scioglimento delleaffinché vengano indette nuoveil termine di settantaindicato dalla Costituzione. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l’ultimada compiere, ...

