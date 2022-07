Mario Draghi si è dimesso. Mattarella si prepara a sciogliere le Camere (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, il quale dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. E' quanto scritto nel comunicato letto dal Segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti. Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. E' quanto scritto nel comunicato letto dal Segretario generale della presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.

matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - msgelmini : Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse de… - Quirinale : Il Presidente Sergio #Mattarella riceve il Presidente del Consiglio Mario #Draghi al #Quirinale - radio3mondo : Approfondimenti #crisidigoverno vista dall'estero: Mario Draghi sull'orlo del baratro dopo che i partner della coa… - cicciodevilla : RT @aldotorchiaro: Mario Draghi sta per salire al Colle. I numeri in Senato non ci sono: M5S, Lega e Forza Italia staccano la spina al gove… -