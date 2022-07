Mario Draghi commosso. Così l'Italia ha liquidato il tecnico più autorevole - Politica - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 luglio 2022 - Ricorderemo la giornata del 20 luglio. La ricorderemo perché attraverso i loro portavoce, una parte dei rappresentanti che siedono al Senato della Repubblica, e quindi i ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 luglio 2022 - Ricorderemo la giornata del 20 luglio. La ricorderemo perché attraverso i loro portavoce, una parte dei rappresentanti che siedono al Senato della Repubblica, e quindi i ...

matteorenzi : Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi l… - matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - RossanaGiannan2 : RT @dariodangelo91: La signorilità di Mario #Draghi alla Camera: 'Buongiorno, prima di tutto grazie. Grazie'. Standing ovation da parte di… - enigiro : RT @robersperanza: Grazie a Mario Draghi. Ho visto da vicino la serietà e dedizione con cui ha affrontato le emergenze del Paese. -