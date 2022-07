“Ma non c’è un c*** di nessuno”. Sgarbi deride i lockdown sul Covid (Di giovedì 21 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/La-follia-del-lockdown.mp4 Vittorio Sgarbi non è mai stato un grande sostenutore delle misure restrittive contro il coronavirus. E questo è risaputo. Nel suo intervento a La Ripartenza, poco prima di tenere una lecture su “Raffaello, dio Mortale” (guarda qui), il critico d’arte ha tenuto un breve discorso anche sulla situazione pandemica. E non ha lesinato critiche ai lockdown e ai coprifuoco di contiana memoria. “Io sono stato in tutti i ristoranti con questori, prefetti e carabinieri che mi multavano perché andavo a mangiare alle 8 di sera magari con un gruppo ristretto di persone. Ma tutti i magistrati che hanno affrontato i ricorsi hanno stabilito che i dpcm erano illegittimi e hanno cancellato tutte le multe”. Ma era chiaro sarebbe finita così, dice ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 21 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/La-follia-del-.mp4 Vittorionon è mai stato un grande sostenutore delle misure restrittive contro il coronavirus. E questo è risaputo. Nel suo intervento a La Ripartenza, poco prima di tenere una lecture su “Raffaello, dio Mortale” (guarda qui), il critico d’arte ha tenuto un breve discorso anche sulla situazione pandemica. E non ha lesinato critiche aie ai coprifuoco di contiana memoria. “Io sono stato in tutti i ristoranti con questori, prefetti e carabinieri che mi multavano perché andavo a mangiare alle 8 di sera magari con un gruppo ristretto di persone. Ma tutti i magistrati che hanno affrontato i ricorsi hanno stabilito che i dpcm erano illegittimi e hanno cancellato tutte le multe”. Ma era chiaro sarebbe finita così, dice ...

