Luis Alberto e la Lazio al capolinea: Ilic e Vecino in arrivo? (Di giovedì 21 luglio 2022) Tira aria pesante tra la Luis Alberto e la Lazio. Il fantasista spagnolo avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria ai biancocelesti che, per non farsi trovare impreparati, hanno individuato in Ilicic e Vicino i possibili sostituti dello spagnolo. È addio tra Luis Alberto e la Lazio? Non si tratta di uno strappo tra le parti, ma soltanto il desiderio da parte del giocatore di fare un'esperienza altrove. Si parla di un ritorno in patria per lo.spagnolo, dato che il Siviglia è già da molto tempo sulle sue tracce. La Lazio valuta il cartellino almeno 25/30 milioni di euro, anche perché dovrà ricorrere il 30% della rivendita al Liverpool, ma potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore. Vederemo se gli spagnoli torneranno alla carica ...

