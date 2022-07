La risposta (in rap) di Aurora Ramazzotti agli hater che la attaccano per il suo cognome | VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha affidato a Tik Tok uno sfogo “cantato”, o meglio “rappato”, per rispondere a chi la accusa di avere successo esclusivamente per le sue origini. La giovane presentatrice ha di fatto cantato una canzone rap dal titolo “Se non facessi Ramazzotti di cognome” per smontare tutti i luoghi comuni che ha sentito sul suo conto. @therealAuroragramSE NON FACESSI Ramazzotti DI cognome *inserisci commento cattivo*? suono originale – Aurora Ramazzotti La risposta (in rap) di Aurora Ramazzotti agli hater che la attaccano per il suo cognome VIDEO “C’è ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022), figlia di Eros e Michelle Hunziker, ha affidato a Tik Tok uno sfogo “cantato”, o meglio “rappato”, per rispondere a chi la accusa di avere successo esclusivamente per le sue origini. La giovane presentatrice ha di fatto cantato una canzone rap dal titolo “Se non facessidi” per smontare tutti i luoghi comuni che ha sentito sul suo conto. @therealgramSE NON FACESSIDI*inserisci commento cattivo*? suono originale –La(in rap) diche laper il suo“C’è ...

