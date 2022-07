Il presidente francese Macron ha elogiato l'impegno "impeccabile" di Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) Il "lavoro" svolto da Mario Draghi "costituisce una base molto solida, su cui l'Italia può contare nei mesi e negli anni a venire". Lo ha dichiarato in una nota il presidente francese, Emmanuel Macron, che ha... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022) Il "lavoro" svolto da Mario"costituisce una base molto solida, su cui l'Italia può contare nei mesi e negli anni a venire". Lo ha dichiarato in una nota ilfrancese, Emmanuel Macron, che ha...

