Giffoni Music 2022 al via con Gabbani | poi Shade | Fasma | LDA | il programma

MENUETTOit : #Food e #Music: Giffoni Film Festival 2022, al via la 52° edizione: gli ospiti e il programma - Fanpage - gnemaff : RT @mncomm_it: Dal 21 al 30 Luglio #Giffoni2022, La 52esima edizione del festival, quest'anno dedicata agli Invisibili. Tornano anche la mu… - Sulcigliosenzaf : RT @mncomm_it: Dal 21 al 30 Luglio #Giffoni2022, La 52esima edizione del festival, quest'anno dedicata agli Invisibili. Tornano anche la mu… - Ileniacap1972 : RT @mncomm_it: Dal 21 al 30 Luglio #Giffoni2022, La 52esima edizione del festival, quest'anno dedicata agli Invisibili. Tornano anche la mu… - anavill43281273 : RT @mncomm_it: Dal 21 al 30 Luglio #Giffoni2022, La 52esima edizione del festival, quest'anno dedicata agli Invisibili. Tornano anche la mu… -

Nel corso della rassegna, verrà dato spazio anche a eventi musicali live battezzatiConcept . La gestione dell'aspetto musicale è stata affidata a Giulia Salemi e a Nicolò De Devitiis ...Impact! eContest Grande interesse per la sezione "Impact!", che gestiranno 200 ragazze e ragazzi under 30 in completa autonomia: qui i giovani sono chiamati a discutere degli argomenti ...Il tema della cinquantaduesima edizione di Giffoni è 'Invisibili' e la sua canzone cult, 'Nessuno mi può giudicare', che poi è diventata manifesto della musica.Al via la 52esima edizione del Giffoni Film Festival. Tanti ospiti e musica nella prima giornata, con omaggio al capolavoro "E.T. L'extraterrestre".