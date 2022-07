Fiorentina | Amrabat | 'Il mister ci chiede questo Mandragora? Mi darà una mano | è forte'

Luxgraph : Fiorentina, Amrabat: 'Pronto e carico per una grande stagione' - sportli26181512 : #Fiorentina, #Amrabat: 'Pronto e carico per una grande stagione': Il centrocampista viola: 'Sento la fiducia dell'a… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Amrabat 'Alla Fiorentina vogliamo fare una grande stagione' - Msheed20 : RT @AndreaBeneforti: Una notizia costante, riportata da tante fonti, che arriva da Moena, riguarda un giocatore che appare dominante: #Amra… - Bibolottistuta1 : RT @MatteoDovellini: Amrabat dal ritiro della #Fiorentina a Moena: “Il gol nel finale contro lo Spezia è stata la svolta della mia stagione… -

Sofyan, che ha parlato oggi dal ritiro di Moena, si candida a un ruolo da protagonista in unache cercherà di migliorare la brillante scorsa stagione, nella quale è tornata a ...Commenta per primo Pochi minuti fa, al termine dell'allenamento mattutino, il centrocampista dellaSofyanha parlato in confrenza stampa dal ritiro estivo di Moena. Queste le sue parole: 'Negli ultimi due mesi di campionato ho giocato molto, questo è importante per un giocatore ...Dopo la seduta mattutina (l'unica in programma in giornata) un giocatore della Fiorentina è stato come di consueto protagonista di conferenza stampa. Sofyan Amrabat ha infatti preso ...FIRENZE - "Sono pronto e carico, speriamo di fare tutti insieme una grande stagione ". Così ha parlato Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, dal ritiro di Moena. Il giocatore marocchino ha ...