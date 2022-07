Draghi | cala il sipario L’occasione sprecata dell’Italia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 21 luglio 2022) Sarebbe senz’altro interessante per gli italiani e non solo per loro, che le dirette dalle aule dove si decidono le sorti del Paese avvenissero con maggiore frequenza. Mercoledì, in una edizione quasi non stop, i servizi parlamentari della RAI hanno trasmesso le varie fasi della giornata che il Professorha dedicato al confronto con il Senato. Essa non è andata come fino in fondo, sia in Italia che in Europa nonché in molti altri paesi, erano stati fatti voti che andasse. La missione del Capo del Governo si è conclusa sul nascere e oggi assistiamo al secondo e ultimo atto, quello alla Camera, della tragedia che si è consumata, peraltro assurda. Ieri si è capito, dopo poche battute del dibattito, che il confronto aveva imboccato una strada senza uscita: traspariva dalle espressioni delle due navigate telecroniste parlamentari una sensazione di disagio non comune. ...