Draghi alla Camera e poi da Mattarella per le dimissioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Un giorno di follia nella quale il cupio dissolvi ha prevalso. Lega, Forza Italia e M5s non hanno votato la fiducia a Mario Draghi al Senato, e il governo ha così ottenuto solo 95 sì e 38 no sulla ... Leggi su globalist (Di giovedì 21 luglio 2022) Un giorno di follia nella quale il cupio dissolvi ha prevalso. Lega, Forza Italia e M5s non hanno votato la fiducia a Marioal Senato, e il governo ha così ottenuto solo 95 sì e 38 no sulla ...

marattin : Tanti commentatori dicono “se Draghi fosse stato meno netto, avrebbe la fiducia a mani basse”. Senza capire che Dra… - NicolaMorra63 : #Draghi parla di lotta alla mafia? Forse si dimentica di tutto quello che NON HA FATTO da quando è Presidente del C… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - add966 : RT @borghi_claudio: Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - castell32082033 : RT @elizabethmaci: @jacopo_iacoboni Perché la sua era una finta. In realtà al @pdnetwork stava benissimo dare la spallata a #Draghi ma non… -