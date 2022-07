Covid | le previsioni erano giuste | picco scavallato e contagi in discesa Ma ricoveri e vittime restano alti

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ha iniziato a scendere la curva dei: nella settimana dal 13 al 19 luglio, infatti, sono stati il 13,9% in meno della settimana precedete. In numeri assoluti si tratta di 631.700 nuovi casi a fronte di 728.700. Ad analizzare i dati è il rapporto della Fondazione Gimbe, che conferma la correttezza dellesula metà luglio. Il report, però, sottolinea anche come siano aumentati i decessi: nell’ultima settimana sono stati 823 a fronte dei 692 della settimana precedente.in aumento in sei regioni, nelle altre sono inIl quadro comunque non è del tutto omogeneo su base nazionale: in sei Regioni, infatti, si registrano aumenti che vanno dal +0,6% delle Marche al +28,6% della Valle d’Aosta. In tutte le altre Regioni, invece, ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Italian Exhibition Group ha presentato il Piano Industriale 2022-2027 che prevede un ritorno alla normalità post-Covid per il 2023 e un'accelerazione dello sviluppo fino a 267 milioni di ricavi nel 20 ...