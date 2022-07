Cosa si sarebbero detti Elisa Esposito e la produzione del "Gf Vip" (Di giovedì 21 luglio 2022) Elisa Esposito al Grande Fratello Vip? Mentre si rincorrono le voci circa la partecipazione della "... Leggi su europa.today (Di giovedì 21 luglio 2022)al Grande Fratello Vip? Mentre si rincorrono le voci circa la partecipazione della "...

borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - luckymia3 : @AlvisiConci Una domanda: ma per te Di maio, Gelmini, Brunetta sarebbero accettabili in questa coalizione? Perché i… - lookati_inside : @foschi40 @ultimora_pol Appunto, per far capire chi è realmente che vuole cosa. Se avessero voluto veramente farlo… - SimonuandaMaria : La solita mistificazione Se nn ne dovessimo pagare conseguenze irreparabili,vorrei vederla a governare il Paese Inc… - TignolaEA : @Andrea1994___ Ed in cosa sarebbero diverse? -