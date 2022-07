Coronavirus, 157 morti e 80.653 casi. Stabili i ricoveri, tasso di positività al 22% (Di giovedì 21 luglio 2022) Il bollettino del 21 luglio 2022 I decessi da Coronavirus sono stati 157 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Anche ieri erano stati 157. L’incremento dei contagi è di 80.653 persone. Gli attualmente positivi sono 1.455.821 contro i 1.459.376 di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri c’è stata una riduzione di 53 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica è di 10.984 persone. Nei reparti di rianimazione sono invece in 410, di questi 40 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 1.444.427 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 18.841.001. Tamponi e tasso di positività Il tasso di ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Il bollettino del 21 luglio 2022 I decessi dasono stati 157 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Anche ieri erano stati 157. L’incremento dei contagi è di 80.653 persone. Gli attualmente positivi sono 1.455.821 contro i 1.459.376 di ieri. Per quanto riguarda ic’è stata una riduzione di 53 unità. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati in area non critica è di 10.984 persone. Nei reparti di rianimazione sono invece in 410, di questi 40 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. 1.444.427 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 18.841.001. Tamponi ediIldi ...

