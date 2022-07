Che delusione per Alfonso Signorini | Saltano due concorrenti: contratto strappato (Di giovedì 21 luglio 2022) Brutte notizie per il conduttore Alfonso Signorini costretto a fare i conti con un doppio netto rifiuto: trattative fallite Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot)Alfonso Signorini continua il suo lavoro di ricerca dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip. Il reality tornerà infatti in onda a partire dal prossimo mese di settembre e sono previsti circa 30 concorrenti in gioco. Tra questi ci sono coloro che entreranno in casa sin dal primo giorno e chi invece farà il suo ingresso in corsa. Tante le trattative ancora aperte anche se in queste ore è arrivata una clamorosa indiscrezione in merito ad una doppia trattativa fallita. Da un lato Maxi Lopez sembrerebbe aver detto no, dall’altro Diego Armando Maradona Jr ha smentito la sua ... Leggi su specialmag (Di giovedì 21 luglio 2022) Brutte notizie per il conduttorecostretto a fare i conti con un doppio netto rifiuto: trattative fallite Il conduttore(screenshot)continua il suo lavoro di ricerca dei prossimidel Grande Fratello Vip. Il reality tornerà infatti in onda a partire dal prossimo mese di settembre e sono previsti circa 30in gioco. Tra questi ci sono coloro che entreranno in casa sin dal primo giorno e chi invece farà il suo ingresso in corsa. Tante le trattative ancora aperte anche se in queste ore è arrivata una clamorosa indiscrezione in merito ad una doppia trattativa fallita. Da un lato Maxi Lopez sembrerebbe aver detto no, dall’altro Diego Armando Maradona Jr ha smentito la sua ...

