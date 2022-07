**Bce: Lagarde su crisi Italia, 'non prendiamo posizioni su questioni politiche'** (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - "La Bce non prende posizione su questioni politiche che spettano ai processi democratici dei singoli paesi, come quello che ha citato". Così, continuando a non pronunciare la parola 'Italia', la presidente della Bce Christine Lagarde, risponde a una giornalista Italiana, che chiedeva un commento sulla crisi aperta dalle dimissioni di Mario Draghi. Quanto alle tensioni sui Btp, già emerse nella giornata odierna, la Lagarde ricorda che "differenze nei finanziamenti possono emergere legittimamente come abbiamo già visto in passato".8 Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - "La Bce non prende posizione suche spettano ai processi democratici dei singoli paesi, come quello che ha citato". Così, continuando a non pronunciare la parola '', la presidente della Bce Christine, risponde a una giornalistana, che chiedeva un commento sullaaperta dalle dimissioni di Mario Draghi. Quanto alle tensioni sui Btp, già emerse nella giornata odierna, laricorda che "differenze nei finanziamenti possono emergere legittimamente come abbiamo già visto in passato".8

Agenzia_Ansa : Dal primo gennaio 2023 la Croazia adotterà la moneta unica, con un cambio di 7,53450 kuna per euro. 'Uniti siamo pi… - Alicestremicia : RT @durezzadelviver: 'I mercati insegneranno agli italiani a votare'. #BCE #Draghi #Lagarde #spread - scarlots : #Lagarde, presidente #Bce: L'aumento dei tassi di interesse di 50 punti base è stato approvato all'unanimità dai go… - MoltodafareP : #21luglio Voler andare sulla Luna ma avere mezzi economici solo per comprare un risciò #Lagarde #BCE… - classcnbc : +++#Spread #Btp/#Bund 10 anni in aumento durante la conferenza di C. #Lagarde, pres. #BCE, dopo annuncio #tpi: ora… -