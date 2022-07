Bce alza i tassi di mezzo punto: principale a 0,50. E annuncia lo scudo anti-spread: si chiama TPI. Borse in miglioramento (Di giovedì 21 luglio 2022) - La Banca centrale europea ha alzato i tassi d'interesse di mezzo punto. E' il primo rialzo dal luglio del 2011. Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,75%. Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo. La Bce annuncia anche lo scudo anti-spread L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 luglio 2022) - La Banca centrale europea hato id'interesse di. E' il primo rialzo dal luglio del 2011. Il tassosale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso sui prestiti marginali a 0,75%. Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo. La Bceanche loL'articolo proviene da Firenze Post.

