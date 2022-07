ATP Gstaad 2022, risultati 21 luglio: completati gli ottavi. Ok Ruud, Berrettini e Thiem (Di giovedì 21 luglio 2022) La pioggia concede una tregua ed il programma degli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250 Gstaad 2022 di tennis viene completato: all’EFG Swiss Open, sulla terra battuta outdoor elvetica, avanza ai quarti, previsti domani, l’unico azzurro ancora in gara, Matteo Berrettini. Il norvegese Casper Ruud supera il ceco Jiri Lehecka per 6-3 6-4 e domani affronterà lo spagnolo Jaume Munar, che ieri, nell’unico match completato prima dello stop, aveva superato il padrone di casa elvetico Alexander Ritschard con un duplice 6-3. L’iberico Albert Ramos Viñolas necessita di tre set per eliminare un altro giocatore di casa, lo svizzero Dominic Stephan Stricker, battuto per 6-3 4-6 6-1, ed il prossimo incrocio sarà con il cileno Nicolás Jarry, che piega il tedesco Yannick Hanfmann per ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) La pioggia concede una tregua ed il programma deglidi finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP 250di tennis viene completato: all’EFG Swiss Open, sulla terra battuta outdoor elvetica, avanza ai quarti, previsti domani, l’unico azzurro ancora in gara, Matteo. Il norvegese Caspersupera il ceco Jiri Lehecka per 6-3 6-4 e domani affronterà lo spagnolo Jaume Munar, che ieri, nell’unico match completato prima dello stop, aveva superato il padrone di casa elvetico Alexander Ritschard con un duplice 6-3. L’iberico Albert Ramos Viñolas necessita di tre set per eliminare un altro giocatore di casa, lo svizzero Dominic Stephan Stricker, battuto per 6-3 4-6 6-1, ed il prossimo incrocio sarà con il cileno Nicolás Jarry, che piega il tedesco Yannick Hanfmann per ...

nocchi_rita : RT @SuperTennisTv: Matteo festeggia il rientro nel circuito #ATP battendo in due set il francese Gasquet! ?? Ai QF di Gstaad sfiderà Martin… - lafintacinica : RT @SuperTennisTv: Matteo festeggia il rientro nel circuito #ATP battendo in due set il francese Gasquet! ?? Ai QF di Gstaad sfiderà Martin… - LorenzoAndreol4 : Dopo 3 anni (compresi 11 mesi di squalifica per doping) il cileno Nicolas Jarry torna a giocare un quarto di finale… - defencelessliam : RT @SuperTennisTv: Matteo festeggia il rientro nel circuito #ATP battendo in due set il francese Gasquet! ?? Ai QF di Gstaad sfiderà Martin… - BomprezziMarco : RT @SuperTennisTv: Matteo festeggia il rientro nel circuito #ATP battendo in due set il francese Gasquet! ?? Ai QF di Gstaad sfiderà Martin… -