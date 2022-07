Ascolti TV | Mercoledì 20 luglio 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) Gelmini e Maggioni - Tg1 Speciale Nella serata di ieri, Mercoledì 20 luglio 2022, su Rai1 Tg1 Speciale – Crisi di Governo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Strada del Silenzio ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Un’estate in Provenza arriva a .000 spettatori (%). Su Italia1 la 10° stagione di Chicago Fire parte da .000 spettatori (%). Su Rai3 La belle époque è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Chi Vuole Sposare Mia Mamma? segna .000 spettatori (%). Sul Nove Reazione a catena è visto da .000 spettatori (%). Su RealTime il debutto di Catfish: False Identità è la scelta di .000 spettatori con il %. Access Prime ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 luglio 2022) Gelmini e Maggioni - Tg1 Speciale Nella serata di ieri,20, su Rai1 Tg1 Speciale – Crisi di Governo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Strada del Silenzio ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Un’estate in Provenza arriva a .000 spettatori (%). Su Italia1 la 10° stagione di Chicago Fire parte da .000 spettatori (%). Su Rai3 La belle époque è seguito da .000 spettatori (%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Onda – Prima Serata registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Chi Vuole Sposare Mia Mamma? segna .000 spettatori (%). Sul Nove Reazione a catena è visto da .000 spettatori (%). Su RealTime il debutto di Catfish: False Identità è la scelta di .000 spettatori con il %. Access Prime ...

fabiofabbretti : #Tg1Speciale in prima serata si ferma al 9.5%, #ChicagoFire (9.4%) meglio de #LaStradaDelSilenzio (9.2%), ottimo… - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 20 luglio 2022 - CorriereCitta : Ascolti tv mercoledì 20 luglio 2022: SuperQuark, La strada del silenzio, Chi vuole sposare mia mamma?, dati Auditel… - Luigina__16 : @62_milly Buongiorno Milly ??? scusa ma tu ascolti me.....?????????????? dai buon mercoledì ?? - GiuFeEd : @ilMattarella Presidente ,mercoledì ascolti il suo cuore e non il suo colore, accetti le dimissioni di Draghi .. -