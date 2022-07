Arriva L’elogio a Bremer | ”È meglio di De Ligt!” | poi il commento sulla Juventus

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 21 luglio 2022) Gleisonha fruttato e non poco alle casse della sua ex squadra, il Torino. A breve scenderà in campo sempre a Torino, sponda bianconera. Nelle ultime ore ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Gianluca Petrachi, direttore sportivo granata reo di avere scoperto il miglior difensore dell’ultima serie A. Di seguito le dichiarazioni del DSscoperta di: “I miei uomini mi passano il materiale, li guardo, li valuto e ci penso. L’ho visto a fine stagione calcistica 2017/2018. Mi ha colpito moltissimo. Poi nei primi di giugno sono andato in Brasile per vedere da vicino sia lui che Lucas Verissimo: volevo prendere entrambi. Pareva che Verissimo potesse prendere il passaporto comunitario. Io sono andato in Brasile a vedere Santos e Atletico Mineiro, dove c’era. Ho sempre voluto rivederli ...