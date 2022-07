Argentina, De Paul rischia di saltare i mondiali… per l’ex moglie (Di giovedì 21 luglio 2022) La legge del Qatar impedisce l’ingresso a chi ha pendenze sugli alimenti alla ex moglie: De Paul rischia di saltare i mondiali Rodrigo De Paul rischia di saltare i mondiali con l’Argentina, il motivo… è l’ex moglie! Le leggi in Qatar vietano l’ingresso a chi ha una causa pendente per questioni di alimenti ed è proprio questo il caso dell’ex centrocampista dell’Udinese. l’ex compagna dell’argentino lo ha infatti denunciato per questo motivo. «Conosco De Paul, non è un padre che nega ai figli quello che è loro dovuto, credo che la questione si sistemerà», ha commentato il presidente della federcalcio Argentina, Claudio Tapia. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) La legge del Qatar impedisce l’ingresso a chi ha pendenze sugli alimenti alla ex: Dedii mondiali Rodrigo Dedii mondiali con l’, il motivo… è! Le leggi in Qatar vietano l’ingresso a chi ha una causa pendente per questioni di alimenti ed è proprio questo il caso delcentrocampista dell’Udinese.compagna dell’argentino lo ha infatti denunciato per questo motivo. «Conosco De, non è un padre che nega ai figli quello che è loro dovuto, credo che la questione si sistemerà», ha commentato il presidente della federcalcio, Claudio Tapia. L'articolo proviene ...

