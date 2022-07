Alba Parietti | dal grande dolore e all' inaspettato cambiamento | il motivo della sua rinascita

(Di giovedì 21 luglio 2022)è una delle showgirl più amatetelevisione italiana. In una recente intervista rilasciata a Roberta Capua per la sua “Estate in diretta”, ha svelato delche ha dovuto passare erecentissima gioia di aver finalmente trovato quello che, ormai, credeva non le fosse più concesso. “Estate in diretta” è una seguitissima trasmissione televisiva in cui molto spesso le personalitàtelevisione confessano aspettipropria vita privata. Così è stato, pochi giorni fa, anche per la splendida. Lashowgirl ha infatti dichiarato a Roberta Capua di aver passato un momento davvero duro dopo la perdita dei genitori. Ultimamente, però, sembra stia ...

gianduia86 : Negli elenchi telefonici si faceva chiamare Jessica Alba Parietti. - clapasi05 : @CinesinBambu Alba Parietti, giovanissima - Pablo00152555 : @CinesinBambu Alba Parietti in Sapore di mare… - HotGuly0309 : @CinesinBambu Alba Parietti - IlTorinista : @UnTifosoGranata Più finto di Alba Parietti -

Stile e Trend Fanpage

Ha 61 anni appena compiuti, ma il fisico e l'energia di una 20enne., regina della televisione italiana degli anni '90 - 2000, oggi è molto attiva sui social, dove condivide spesso dei momenti della sua vita in famiglia e degli scatti al figlio Francesco ...Ma, soprattutto, è arrivata la giornata in cui mio fratello Mario Draghi ha fatto un errore: ha citato l'appello dei sindaci per dirci che è molto desiderato, un po' comeche pubblica ... Dove abita Alba Parietti: la casa con piscina alle porte di Milano Alba Parietti è una donna che è sempre sorridente e solare, ma nasconde anche altro. Il dolore vissuto dalla showgirl ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...