Viterbo, bambino di 4 anni muore annegato in piscina (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tragedia in una piscina di una polisportiva di Grotte di Castro , comune in provincia di Viterbo. Un bambino di soli 4 anni è morto annegato dopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona...

Bimbo di 4 anni morto annegato in piscina nel Viterbese - Cronaca - quotidiano.net La piscina dove è accaduto l'incidente Viterbo, 20 luglio 2022 - È morto annegato un bambino di 4 anni , in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, centro nella provincia di Viterbo. Secondo una prima ricostruzione il piccolo ...