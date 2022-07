Verona | uccide il marito e poi va a confessare l’omicidio alla Polizia locale | “Mi picchiava”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ha ucciso ilaccoltellandolo e con un martello, poi è andata dai vigili urbani e ha confessato. “Mie tradiva”, avrebbe detto la donna ai carabinieri Bussolengo, nel Veronese. Edlaine Ferreira si è addossata con questa motivazionedi Francesco Vetrioli, autotrasportatore di 37 anni. Il delitto è avvenuto all’interno della loro abitazione, nel centro del paese. Ferreira, secondo quanto ricostruito, ha colpito il coniuge nel sonno con un martello, poi, lo ha accoltellato, tre volte alle spalle e due volte al torace. Un fendente ha raggiunto l’uomo al cuore. I due si erano sposati dal 2 aprile, ma non erano conosciuti dai vicini, che non hanno riferito di liti o dissapori. Agli agenti la donna ha raccontato di una convivenza problematica: “Mio– ha detto – mi ...

Pubblicità

Corriere : Verona, donna uccide il marito a coltellate e si presenta alla polizia. Si erano sposati in aprile - Profilo3Marco : RT @Corriere: Verona, donna uccide il marito a coltellate e si presenta alla polizia. Si erano sposati in aprile - osvaldoluci : Verona, donna uccide a coltellate il marito e si costituisce: 'Mi picchiava' - andfranchini : Verona, uccide il marito a coltellate: si erano sposati da tre mesi - CorriereUmbria : Uccide il marito a coltellate e si costituisce: tragedia nel Veronese #verona #omicidio -

il marito e si costituisce Il movente e la violenza domestica Tragedia familiare in provincia di, dove una donnail marito e si costituisce asserendo con le forze dell'ordine che hanno raccolto la sua confessione: 'Mi picchiava' . Una 36enne di Bussolengo mette così fine al suo ...Al momento sono in corso il sopralluogo sul luogo del delitto da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo die l'interrogatorio della donna da parte del pm di turno, nella caserma di ...Ha usato non solo un coltello da cucina, ritrovato sulla scena dell’omicidio, ma anche un martello per colpire il marito alla testa la 36enne brasiliana che ...Uccide il marito a coltellate e poi si costituisce. Siamo a Bussolengo, nel Veronese : a perdere la vita è stato un autotrasportatore ...