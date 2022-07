Torino | il saluto di Bremer ai tifosi | 'Ovunque andrò | avrete sempre un tifoso in più'

Pubblicità

boschimarco65 : RT @ToroGoal: ??Il saluto di Gleison #Bremer ai tifosi del @TorinoFC_1906. #Torino #calciomercato ???? - lollo250 : RT @ToroGoal: ??Il saluto di Gleison #Bremer ai tifosi del @TorinoFC_1906. #Torino #calciomercato ???? - nickgarelli__ : RT @ToroGoal: ??Il saluto di Gleison #Bremer ai tifosi del @TorinoFC_1906. #Torino #calciomercato ???? - Vojjjjj : RT @ToroGoal: ??Il saluto di Gleison #Bremer ai tifosi del @TorinoFC_1906. #Torino #calciomercato ???? - vendesizzo : RT @ToroGoal: ??Il saluto di Gleison #Bremer ai tifosi del @TorinoFC_1906. #Torino #calciomercato ???? -

ROMA - Non poteva mancare ildei Friedkin nel Dybala Day . Questa mattina l'attaccante argentino è stato ufficializzato ... Il presidente ha pilotato il jat privato che daè arrivato a Faro,...Non che io non ami altre città, come Firenze, Venezia, Milano,o Napoli, tanto per fare ... Vogliamo fare piazza pulita Allora facciamola veramente! UnNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il Torino ha già trovato con chi rimpiazzare il partente Bremer: si tratta di Jason Denayer, difensore belga, con grande ...