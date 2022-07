Sensibile e lunatico | ecco il segno che ha la lacrima più facile di tutti

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Gli astri ci rivelano chi è ilzodiacale dall’umore più fluttuante. Moltoper lui cambia tutto molto in fretta. Questonon è immune agli sbalzi d’umore. Essendo moltocambia il suo stato emotivo in base alle situazioni. Può passare dalla gioia alle lacrime in pochi istanti e questoL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

FOrfei : @bona_gian Ma guarda, credo che sia sensibile all'argomento luna. Ad esempio prova a scrivergli ora che il loro att… - Sabrina87157111 : @Gliocchinonmen1 @pascale_carmela @LBartolomeo @Maicol27803210 @CarmenMonja14 @Narosmellofia @DebyLomb Non direi lu… -

Tvblog

Il Cancro è testardo, romantico,. Il Leone fa apparire le persone orgogliose, generose e ... l'ascendente in Pesci darà la percezione di un soggetto altruista, dolce, comprensivo, maIl Cancro è il segno più dolcee inafferrabile di tutto lo zodiaco, ecco le sue caratteristiche e di chi si innamora I nativi del Cancro possono vantare una natura tenera e, ... Matrimonio a Prima Vista Italia 9: i 6 single, come vederlo in tv e in streaming, gli esperti