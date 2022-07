Monaco, spinge per un centrocampista del Leicester (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Monaco non molla la presa su Boubakary Soumare: prosegue la trattativa con il Leicester per il centrocampista. Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilnon molla la presa su Boubakary Soumare: prosegue la trattativa con ilper il

Pubblicità

sportli26181512 : Monaco, spinge per un centrocampista del Leicester: Il Monaco non molla la presa su Boubakary Soumare: prosegue la… - salvo__95 : Immaginate inzaghi, dopo l'amichevole contro il Monaco dice chiaramente che dietro siamo in emergenza e spinge per… - Fprime86 : RT @forumJuventus: Di Marzio: 'Il Bayern Monaco spinge per chiudere al più presto l'affare De Ligt' ?? - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Di Marzio: 'Il Bayern Monaco spinge per chiudere al più presto l'affare De Ligt' ?? - forumJuventus : Di Marzio: 'Il Bayern Monaco spinge per chiudere al più presto l'affare De Ligt' ?? -