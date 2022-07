Milenkovic, altro derby d’Italia: la Juve prova a soffiarlo all’Inter (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il caso Bremer potrebbe esserci un altro derby d’Italia nel mercato: Juve e Inter si contendono Milenkovic Dopo il caso Bremer potrebbe esserci un altro derby d’Italia nel mercato: Juve e Inter si contendono Milenkovic. A rivelarlo La Gazzetta dello Sport questa mattina. I nerazzurri avrebbero da tempo l’accordo con il giocatore a 2.5 a stagione, ma nelle ultime ore potrebbe inserirsi la Juve forte dei soldi incassati dalla cessione di De Ligt. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo il caso Bremer potrebbe esserci unnel mercato:e Inter si contendonoDopo il caso Bremer potrebbe esserci unnel mercato:e Inter si contendono. A rivelarlo La Gazzetta dello Sport questa mattina. I nerazzurri avrebbero da tempo l’accordo con il giocatore a 2.5 a stagione, ma nelle ultime ore potrebbe inserirsi laforte dei soldi incassati dalla cessione di De Ligt. L'articolo proviene da Calcio News 24.

