Mario Draghi - Il premier preferisce la Passat (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo le dimissioni del 15 luglio, respinte dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del consiglio Mario Draghi è in attesa del voto di fiducia al Senato, a cui seguirà (domani) la verifica alla Camera dei Deputati. Com'è noto, il premier, così come i suoi ministri, ha prestato giuramento il 13 febbraio 2021, forte del suo precedente incarico a Francoforte come presidente della BCE. E proprio una vettura tedesca ha finora caratterizzato il suo incarico da primo ministro, essendo la Volkswagen Passat l'auto blu su cui Draghi ha viaggiato più spesso in questi 18 mesi di governo. Da trekking. Già nei giorni dei colloqui al Colle, cioè prima che giurasse come premier, Draghi era stato visto più volte a bordo di una Passat, il che fa pensare a ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo le dimissioni del 15 luglio, respinte dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del consiglioè in attesa del voto di fiducia al Senato, a cui seguirà (domani) la verifica alla Camera dei Deputati. Com'è noto, il, così come i suoi ministri, ha prestato giuramento il 13 febbraio 2021, forte del suo precedente incarico a Francoforte come presidente della BCE. E proprio una vettura tedesca ha finora caratterizzato il suo incarico da primo ministro, essendo la Volkswagenl'auto blu su cuiha viaggiato più spesso in questi 18 mesi di governo. Da trekking. Già nei giorni dei colloqui al Colle, cioè prima che giurasse comeera stato visto più volte a bordo di una, il che fa pensare a ...

