LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: provano l’azione Lutsenko e Pinot, dietro 15 inseguitori tra cui Ciccone (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2022 15.34 Rischia tantissimo Pinot che ha dovuto mettere il piede quasi a terra in discesa. 15.33 Adesso una lunga discesa prima del Col de Val Louron-Azet. 15.31 Yates al gpm paga già tre minuti nei confronti dei migliori. 15.30 Meno di 45 chilometri al termine di questa super tappa pirenaica. 15.28 Un paio di punti per Ciccone che è adesso a 23 punti da Geschke. La maglia a pois non è ancora chiusa. 15.27 Salta la catena a Geschke e Ciccone con Simmons aumenta l’andatura. 15.26 Pinot transita per primo sull’Hourquette d’Ancizan. 15.25 Sono rimasti in meno di 20 nel gruppo maglia gialla. 15.24 In estasi il pubblico mentre vede scalare Thibaut ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.34 Rischia tantissimoche ha dovuto mettere il piede quasi a terra in discesa. 15.33 Adesso una lunga discesa prima del Col de Val Louron-Azet. 15.31 Yates al gpm paga già tre minuti nei confronti dei migliori. 15.30 Meno di 45 chilometri al termine di questa super tappa pirenaica. 15.28 Un paio di punti perche è adesso a 23 punti da Geschke. La maglia a pois non è ancora chiusa. 15.27 Salta la catena a Geschke econ Simmons aumenta l’andatura. 15.26transita per primo sull’Hourquette d’Ancizan. 15.25 Sono rimasti in meno di 20 nel gruppo maglia gialla. 15.24 In estasi il pubblico mentre vede scalare Thibaut ...

