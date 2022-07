“Lascia da Uomini e Donne”. Gianni Sperti, nel futuro dell’opinionista c’è un nuovo programma (Di mercoledì 20 luglio 2022) Gianni Sperti Lascia Uomini e Donne? Il gossip rimbalza su tutte le riviste patinate e sui siti specializzati. Un addio sul quale l’opinionista ed ex marito di Paola Barale non si è ancora pronunciato. In queste settimane ha avuto ben altro per la testa. Lo abbiamo infatti visto in vacanza alle prese con tante peripezie. “Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto”. “Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza”, aveva scritto. Anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022)? Il gossip rimbalza su tutte le riviste patinate e sui siti specializzati. Un addio sul quale l’opinionista ed ex marito di Paola Barale non si è ancora pronunciato. In queste settimane ha avuto ben altro per la testa. Lo abbiamo infatti visto in vacanza alle prese con tante peripezie. “Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato. Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail e a telefonare ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono imputato e sono andato in aeroporto”. “Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza”, aveva scritto. Anche ...

Pubblicità

AlessioMidgard : @NoRulerZ2 No giudicare è giusto. Il vivi e lascia vivere ti porta ad avere donne che si tagliano le rette perché pensano di essere uomini. - phenixfree : @FrancescaCphoto Se una donna lascia il segno in un uomo per come scopava, per me quello non è un uomo ma un coglio… - instaNewsIT : Mediaset non lascia dubbi #uominiedonne - kol_mikae : @rebekah_mike_ lascia fare agli uomini di casa - polemicarc : @MisterCariola @ZioClint @malessandravar1 Questa tendenza superba degli uomini del presente ad obliterare i ragiona… -