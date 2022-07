Inter, Sky: “Nerazzurri interessati a Merih Demiral” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Inter Demiral- L’Inter continua la sua preparazione atletica in Trentino, i Nerazzurri nel frattempo lavorano attivamente sul mercato. Falliti i colpi Bremer e Dybala, i vice campioni d’Italia sondano altri nomi per la difesa. L’Inter cerca un difensore per completare il pacchetto difensivo. Bremer era il nome adatto per far partire Skriniar, ora lo slovacco è stato tolto dalla lista dei cedibili dell’Inter. Il Psg non ha mai superato l’offerta iniziale dei 55 milioni, cifra ritenuta dai Nerazzurri insulsa. Marotta e Ausilio per far partire l’ex Sampdoria hanno richiesto 70 milioni senza contropartite tecniche. I parigini, almeno momentaneamente, non hanno intenzione di sborsare tali cifre. L’Inter ha comunque bisogno di un rinforzo, chiesto ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)- L’continua la sua preparazione atletica in Trentino, inel frattempo lavorano attivamente sul mercato. Falliti i colpi Bremer e Dybala, i vice campioni d’Italia sondano altri nomi per la difesa. L’cerca un difensore per completare il pacchetto difensivo. Bremer era il nome adatto per far partire Skriniar, ora lo slovacco è stato tolto dalla lista dei cedibili dell’. Il Psg non ha mai superato l’offerta iniziale dei 55 milioni, cifra ritenuta daiinsulsa. Marotta e Ausilio per far partire l’ex Sampdoria hanno richiesto 70 milioni senza contropartite tecniche. I parigini, almeno momentaneamente, non hanno intenzione di sborsare tali cifre. L’ha comunque bisogno di un rinforzo, chiesto ...

