Governo | La Russa scherza con Mentana “Crisi era scontata | ma non che Bremer fosse comprato dalla Juve” “Il problema è chi gliel’ha venduto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Siparietto tra Enricoe il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La, nel corso dello speciale del Tg La7 dedicato alladi. La, interista come il giornalista, esordisce ironicamente menzionando l’acquisto bianconero del calciatore brasiliano Gleison: “Tutto quello che c’è oggi è scontato, quello che non era scontato è che lacomprasseal posto dell’Inter“. “Ilè chi”, commenta. Qualche minuto dopo, il direttore del Tg La7 informa Lache in mattinata è stato imitato nella stessa trasmissione dal leader di Italia Viva Matteo Renzi. E il senatore lancia un messaggio al collega: ...