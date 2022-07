Gazzetta | Kim al Napoli | ieri lo scambio dei contratti | oggi dovrebbe arrivare la firma

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’affare Kim è in dirittura di arrivo. Ladello Sport scrive che siamo allodocumenti. “Ilha parlato con il giocatore e i suoi agenti e il gigante coreano si è convinto a venire in Italia, allettato dal poter giocare la Champions. Il resto lo ha fatto l’offerta di un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti più bonus del club azzurro, che in questo caso, come in tutti gli altri acquisti (da Kvaratskhelia a Olivera, da Ostigard al riscatto Anguissa) potrà sfruttare il cosiddetto decreto crescita che consente un notevole abbattimento di tasse su chi arriva dall’estero e dunque un contenimento del monte ingaggi, comunque tagliato di 50 milioni di euro dai 115 della passata stagione. Rintuzzato anche l’ultimo tentativo degli inglesi dell’Everton,le parti si sono scambiati i ...

... mentre sul web impazzava la notizia della firma di Dybala per la Roma, i lettori della...fosse i nuovi obiettivi sono orwellianamente diventati Milenkovic e Demiral con una spruzzata di(...Dybala 'Non era un'opportunità né per noi, né per lui. E poi Spalletti vuol giocare col 4 - 3 - 3'.- Min - jae 'Ci stiamo provando, come seguiamo altre opportunità.E' un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi ...Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahce, ha annunciato in conferenza stampa che Kim Min-jae sarà ceduto ...