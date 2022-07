G8 di Genova, la madre di Carlo Giuliani ricorda il figlio in piazza Alimonda: “Lui sempre dalla parte dei più deboli” (Di mercoledì 20 luglio 2022) A 21 anni dall’uccisione di Carlo Giuliani, nelle giornate della contestazione al G8 di Genova del 20 luglio 2001 a parlare in piazza Alimonda è sua madre Haidi: “Tanto volte ci hanno chiesto chi fosse Carlo – ha detto – non vogliamo parlare al suo posto, ma possiamo ricordare che cosa ha fatto nella sua giovane vita”. Così in piazza Alimonda, a pochi metri dal luogo in cui il figlio ha perso la vita colpito in testa dal proiettile esploso dal carabiniere Mario Placanica, Haidi ha voluto ricordare i valori e le scelte del figlio: “Quando era ancora minorenne voleva andare a distribuire aiuti a Sarajevo con la Comunità di Sant’Egidio, medicine e alimenti, non armi – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) A 21 anni dall’uccisione di, nelle giornate della contestazione al G8 didel 20 luglio 2001 a parlare inè suaHaidi: “Tanto volte ci hanno chiesto chi fosse– ha detto – non vogliamo parlare al suo posto, ma possiamore che cosa ha fatto nella sua giovane vita”. Così in, a pochi metri dal luogo in cui ilha perso la vita colpito in testa dal proiettile esploso dal carabiniere Mario Placanica, Haidi ha volutore i valori e le scelte del: “Quando era ancora minorenne voleva andare a distribuire aiuti a Sarajevo con la Comunità di Sant’Egidio, medicine e alimenti, non armi – ha ...

