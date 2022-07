Dybala alla Roma, ora è ufficiale: ”Un privilegio poter lavorare con Mourinho” (Di mercoledì 20 luglio 2022) AS Roma. Ora è arrivata finalmente la conferma ufficiale ed istituzionale: Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Il primo tweet del club è arrivato alle ore 12 della giornata di oggi, a cui è stata allegata una foto dell’attaccante ora fonte di orgoglio, speranze e progetti futuri. Subito dopo, poi, l’annuncio ufficiale sul sito del club: «L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo Dybala. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioni alla Juventus. Leggi anche: Quale numero avrà Dybala alla Roma: ecco la scelta della Joya Tiago Pinto: “Con Dybala dimostra la credibilità del progetto” “L’adesione di Dybala al nostro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 luglio 2022) AS. Ora è arrivata finalmente la confermaed istituzionale: Pauloè un nuovo giocatore della. Il primo tweet del club è arrivato alle ore 12 della giornata di oggi, a cui è stata allegata una foto dell’attaccante ora fonte di orgoglio, speranze e progetti futuri. Subito dopo, poi, l’annunciosul sito del club: «L’ASè lieta di annunciare l’ingaggio di Paulo. Il 28enne argentino arriva in giallorosso dopo aver trascorso le ultime 7 stagioniJuventus. Leggi anche: Quale numero avrà: ecco la scelta della Joya Tiago Pinto: “Condimostra la credibilità del progetto” “L’adesione dial nostro ...

