“Draghi resta” | la farsa dell’appello dei sindaci Alle 9 30 discussione in Senato

Roma, 20 lug – "Draghi resta" è lo slogan più diffuso degli ultimi giorni. Il presidente del Consiglio dimissionario, sì ma forse no, dimissionario ma rifiutato, fuori gioco ma anche un po' dentro, è lo strano "martire" di questa curiosa – per non dire comica – crisi di governo. Lo strappalacrime "Draghi resta" dei sindaci Secondo gli ultimi rilievi monitorati ieri sera, firma per firma, e pubblicati sull'Ansa, i sindaci che urlano disperati "Draghi resta" manco si parlasse di una sorta di divinità, si avvicinano al numero di 2mila: 1.861 per essere precisi. Mario Draghi deve restare "per la stabilità" (di cosa non si è ben capito, dal momento che ad oggi il peso della politica italiana è inesistente e in ogni caso ...

AndreaVenanzoni : “Cara, il nostro bebè sta per pronunciare le sue prime parole!” “Ma…” “Oddio, che tenero, sta per dire mamma” “Ma…”… - fattoquotidiano : “Resta con noi, non ci lasciar”: i parlamentari e l’appello cantato per Mario Draghi - ilfoglio_it : Mercoledì si vedrà se Draghi resta, giovedì come sarà accolto lo scudo anti-spread della Bce, venerdì se Putin riap… - MenefregoCV19 : @matteosalvinimi di cosa avete parlato, di andare ancora contro il popolo e di dare fiducia ancora al vile affarist… - Stefano___1970 : RT @LaNotiziaTweet: Draghi al bivio: o fugge mantenendo la parola data o resta premier perdendo la faccia -