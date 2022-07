Draghi in parlamento, la crisi è arrivata al bivio decisivo Il presidente del Consiglio prima al Senato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alle nove e mezza le comunicazioni del presidente del Consiglio al Senato. Dibattito, poi voto. Domani alla Camera. Mario Draghi ha ricevuto, in questi giorni, tante attestazioni dalla società italiana perché rimanga a capo del governo. Se siano state decisive a dissuaderlo dalla volontà di mollare sarà questione delle prossime ore. Sarà ovviamente decisivo l’atteggiamento dei partiy6. L'articolo Draghi in parlamento, la crisi è arrivata al bivio decisivo <small class="subtitle">Il presidente del Consiglio prima al Senato</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alle nove e mezza le comunicazioni deldelal. Dibattito, poi voto. Domani alla Camera. Marioha ricevuto, in questi giorni, tante attestazioni dalla società italiana perché rimanga a capo del governo. Se siano state decisive a dissuaderlo dalla volontà di mollare sarà questione delle prossime ore. Sarà ovviamentel’atteggiamento dei partiy6. L'articoloin, laal Ildelal proviene da Noi Notizie..

