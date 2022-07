California, la polizia uccide un 23 enne afroamericano in fuga – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) La polizia della California ha ucciso un afroamericano di 23 anni mentre era in fuga. Le immagini della morte di Robert Adams rilasciati mostrano i poliziotti che fermano un’automobile senza targa alle 8 di sera. Quando gli agenti escono dalla loro auto Adams tenta la fuga nascondendosi dietro l’auto ma uno dei poliziotti gli spara e lo uccide. Secondo la polizia i due agenti facevano parte di un’unità specializzata che indagava su un locale dedito al gioco d’azzardo illegale. L’afroamericano parlava con qualcuno prima di dirigersi verso l’auto della polizia. Foto copertina da: Twitter su Open Leggi anche: Sparatoria di New York, Frank James accusato di terrorismo. La polizia: «Arrestato mentre ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladellaha ucciso undi 23 anni mentre era in. Le immagini della morte di Robert Adams rilasciati mostrano i poliziotti che fermano un’automobile senza targa alle 8 di sera. Quando gli agenti escono dalla loro auto Adams tenta lanascondendosi dietro l’auto ma uno dei poliziotti gli spara e lo. Secondo lai due agenti facevano parte di un’unità specializzata che indagava su un locale dedito al gioco d’azzardo illegale. L’parlava con qualcuno prima di dirigersi verso l’auto della. Foto copertina da: Twitter su Open Leggi anche: Sparatoria di New York, Frank James accusato di terrorismo. La: «Arrestato mentre ...

