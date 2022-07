Borse, l’Europa tenta l’allungo in attesa della Bce. Spread sotto 210 punti nel «Draghi Day» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Possibile che l'Eurotower alzi i tassi di 50 punti base e non di 25. Piazza Affari a corrente alternata in attesa di capire le sorti del Governo. Petrolio poco mosso, euro si rafforza Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Possibile che l'Eurotower alzi i tassi di 50base e non di 25. Piazza Affari a corrente alternata indi capire le sorti del Governo. Petrolio poco mosso, euro si rafforza

Pubblicità

infoiteconomia : Borse, l’Europa tenta l’allungo in attesa della Bce. Spread sotto 210 punti nel «Draghi Day» - EdicRMInnov : 'Borse di studio paneuropee per l'impegno della società civile - Elezioni europee 2024: Azioni di sviluppo delle ca… - EdicRMInnov : 'Borse di studio paneuropee per l'impegno della società civile - Elezioni europee 2024: proposta sia per le azioni… - sole24ore : ?? Dopo la chiusura in forte rialzo di #WallStreet, l'#Europa apre in rialzo e punta a estendere i guadagni messi a… - InvestingItalia : Borse Europa, in rialzo di oltre l'1% grazie ad acquisti su ciclici - -

Borsa: Europa fiacca teme maggior rialzo Bce, Milano - 0,3% Borse europee fiacche dopo un avvio in rialzo in vista del direttivo della Bce che deciderà domani ... L'attenzione è poi rivolta sulle misure per contenere la "frammentazione" dei rendimenti dei titoli ... Putin, asse anti - Nato in Iran. Kiev teme la guerra d'inverno ... a fornire fino a mille borse di studio per le sue università e ... Serve un processo come a Norimberga' - guarda L'ASSE DI PUTIN - ... E l'Europa corre ai ripari. La Commissione Ue dovrebbe proporre un ... Il Sole 24 ORE europee fiacche dopo un avvio in rialzo in vista del direttivo della Bce che deciderà domani ...'attenzione è poi rivolta sulle misure per contenere la "frammentazione" dei rendimenti dei titoli ...... a fornire fino a milledi studio per le sue università e ... Serve un processo come a Norimberga' - guarda'ASSE DI PUTIN - ... Ecorre ai ripari. La Commissione Ue dovrebbe proporre un ... Borse, l’Europa tenta l’allungo in attesa della Bce. Spread sotto 210 punti nel «Draghi Day»