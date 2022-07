Atletica, Elena Vallortigara di bronzo: “Ho sperato nell’oro. Un nuovo inizio, spero di ispirare i miei compagni” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Elena Vallortigara ha conquistato una splendida medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurra è riuscita a salire sul terzo gradino del podio al termine di una gara dal contenuto tecnico stellare, dopo aver superato 2 metri al primo tentativo ed essersi portata provvisoriamente al comando della classifica. La veneta festeggia sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), raggiungendo il miglior risultato della carriera dopo tante difficoltà e diversi infortuni che hanno minato il suo percorso. La 30enne, presentatasi in terra americana con la seconda miglior prestazione mondiale stagionale (1.98 ai Campionati Italiani di Rieti), si è resa protagonista di un magistrale percorso netto fino ai due metri, tornando a superare la barriera a quattro anni di distanza dall’ultima volta (personale di 2.02 siglato a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha conquistato una splendida medaglia diai Mondiali 2022 dileggera. L’azzurra è riuscita a salire sul terzo gradino del podio al termine di una gara dal contenuto tecnico stellare, dopo aver superato 2 metri al primo tentativo ed essersi portata provvisoriamente al comando della classifica. La veneta festeggia sulla pedana di Eugene (Oregon, USA), raggiungendo il miglior risultato della carriera dopo tante difficoltà e diversi infortuni che hanno minato il suo percorso. La 30enne, presentatasi in terra americana con la seconda miglior prestazione mondiale stagionale (1.98 ai Campionati Italiani di Rieti), si è resa protagonista di un magistrale percorso netto fino ai due metri, tornando a superare la barriera a quattro anni di distanza dall’ultima volta (personale di 2.02 siglato a ...

