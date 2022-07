Tirocini di studenti in azienda e obblighi di sicurezza: la giurisprudenza e la dottrina (Di martedì 19 luglio 2022) Il D.Lgs.81/08 fornisce definisce lavoratore quella “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.” (art. 2 c.1 lett.a) D.Lgs.81/08). La L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 19 luglio 2022) Il D.Lgs.81/08 fornisce definisce lavoratore quella “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.” (art. 2 c.1 lett.a) D.Lgs.81/08). La L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Tirocini di studenti in azienda e obblighi di sicurezza: la giurisprudenza e la dottrina - atterismo : @susiestini Ma infatti io credo che sia necessario proporre una riforma in merito all’istruzione, ma che non vada a… - Ticonsiglio : ??Euradio: tirocini retribuiti per studenti in radio La radio francese Euradio cerca studenti europei per tirocini i… - ocpg_unisa : #Stage | La FAO attraverso l’'Internship Programme offre l’opportunità di tirocini in Italia e nel mondo. Il progra… - LaVoceNovara : Upo e Prefettura di Vercelli firmano l’accordo per i tirocini curriculari per gli studenti -