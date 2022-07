Teheran, Erdogan accolto dal presidente iraniano Raisi (Di martedì 19 luglio 2022) Il presidente iraniano Ebrahim Raisi accoglie il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al suo arrivo a Teheran, nel palazzo Saadabad, per partecipare a dei colloqui trilaterali con il presidente russo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) IlEbrahimaccoglie ilturco Recep Tayyipal suo arrivo a, nel palazzo Saadabad, per partecipare a dei colloqui trilaterali con ilrusso ...

Pubblicità

martaottaviani : Il doppio gioco della famiglia #Erdogan. Genero #Bayraktar annuncia che non venderà i suoi droni alla #Russia. E il… - IndjiaT : RT @martaottaviani: Il doppio gioco della famiglia #Erdogan. Genero #Bayraktar annuncia che non venderà i suoi droni alla #Russia. E il suo… - MarinaMana1 : RT @martaottaviani: Il doppio gioco della famiglia #Erdogan. Genero #Bayraktar annuncia che non venderà i suoi droni alla #Russia. E il suo… - franco_sala : RT @gabriella_roux: Putin oggi a Teheran. Siria, droni e grano al centro dei colloqui con Khamenei e Erdogan, alleati riluttanti. Ne scrivo… - castellettir : RT @gabriella_roux: Putin oggi a Teheran. Siria, droni e grano al centro dei colloqui con Khamenei e Erdogan, alleati riluttanti. Ne scrivo… -