Repubblica: a tifare per l'Italia femminile di calcio solo parenti e ospiti degli sponsor

l'Italia femminile è fuori dagli Europei di calcio. In tre partite la miseria di un pareggio (con l'Islanda) e due sconfitte 8Francia e Belgio). Si va a casa. Scrive Repubblica: Un solo punto in tre partite, due reti fatte e sette subite, bilancio di una spedizione deludente appena tre anni dopo aver raggiunto i quarti al Mondiale in Francia. Scuse non ce ne sono. Il caldo umido era tale che persino la ola dei tifosi nasceva e subito s'infrangeva. Si trattava per lo più di belgi. Con stupore delle troupe televisive straniere in caccia di interviste ai tifosi, infatti, l'Italia non è in grado di attrarre un pubblico genuino. Gli spettatori in maglia azzurra sono soprattutto parenti e amici delle calciatrici, dipendenti e ospiti degli sponsor.

