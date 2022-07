"Pronto lo stato di emergenza": contro frontale tra Biden e il Congresso (Di martedì 19 luglio 2022) I democratici al Senato chiedono a Joe Biden di dichiarare l'emergenza climatica al fine di spostare fondi verso "progetti green": ecco le mosse del presidente Usa Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 luglio 2022) I democratici al Senato chiedono a Joedi dichiarare l'climatica al fine di spostare fondi verso "progetti green": ecco le mosse del presidente Usa

Pubblicità

ancora_italia : Paolo Borsellino è stato un uomo straordinario, dai sani principi, coerente nelle sue idee e nelle sue azioni, pron… - Fiorentinanews : Nastasic pronto all'addio dopo una sola stagione: il difensore è stato offerto al Real Valladolid #Fiorentina - manciullo : @juanito1897 Pagato in più perché Serve uno pronto che è stato tra i top 3 in serie a..e pagato di più perche per p… - manciullo : @_m_lorenz0 @Bonu4L Volete tutto uno squadrone senza spendere? Serve uno pronto..lui è stato tra i top 3 in serie a… - TranslateWarIT : Tra i feriti a seguito di colpi c'è un bambino di 5 mesi.?? A seguito di attacchi missilistici al villaggio di Dach… -