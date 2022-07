Presidente turco Erdogan incontra Khamenei in Iran (Di martedì 19 luglio 2022) Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato in Iran la Guida Suprema Ali Khamenei. Lo rende noto l'ufficio dello stesso Khamenei diffondendo sul suo sito foto dell'incontro a cui ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) IlRecep Tayyiphato inla Guida Suprema Ali. Lo rende noto l'ufficio dello stessodiffondendo sul suo sito foto dell'incontro a cui ha ...

Pubblicità

filippocicciu : Presidente turco #Erdogan incontra #Khamenei in #Iran Visita dalla Guida suprema insieme al presidente iraniano… - EnricoAntonio68 : RT @GeopoliticalCen: Il presidente turco Erdogan reitera le sue esigenze a Svezia e Finlandia, in un incontro pubblico dopo la riunione del… - brotto_marco : Putin a Teheran per colloqui con i leader dell'Iran e della Turchia. Il solo fatto che oggi siedano allo stesso tav… - EnricoFaraboll1 : La Turchia e l'Iran hanno espresso interesse ad entrare nei BRICS e il solo fatto che oggi siedano allo stesso tavo… - EnricoFaraboll1 : La NATO fa propaganda mentre Putin continua a tessere la sua tela. Oggi il presidente russo volerà a Teheran per in… -

Presidente turco Erdogan incontra Khamenei in Iran Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato in Iran la Guida Suprema Ali Khamenei. Lo rende noto l'ufficio dello stesso Khamenei diffondendo sul suo sito foto dell'incontro a cui ha ... Teheran, Erdogan accolto dal presidente iraniano Raisi Il presidente iraniano Ebrahim Raisi accoglie il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al suo arrivo a Teheran, nel palazzo Saadabad, per partecipare a dei colloqui trilaterali con il presidente russo Vladimir Putin. Al centro del meeting ci sono ... Agenzia ANSA Cosa fare del grano ucraino Il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, si incontrano oggi a Teheran per discutere dell'esportazione di grano ucraino. Oltre al presidente turco anche l'omol ... Presidente turco Erdogan incontra Khamenei in Iran Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato in Iran la Guida Suprema Ali Khamenei. Lo rende noto l'ufficio dello stesso Khamenei diffondendo sul suo sito foto dell'incontro a cui ha parteci ... IlRecep Tayyip Erdogan ha incontrato in Iran la Guida Suprema Ali Khamenei. Lo rende noto l'ufficio dello stesso Khamenei diffondendo sul suo sito foto dell'incontro a cui ha ...Iliraniano Ebrahim Raisi accoglie ilRecep Tayyip Erdogan al suo arrivo a Teheran, nel palazzo Saadabad, per partecipare a dei colloqui trilaterali con ilrusso Vladimir Putin. Al centro del meeting ci sono ... Presidente turco Erdogan incontra Khamenei in Iran - Ultima Ora Il presidente russo, Vladimir Putin, e il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, si incontrano oggi a Teheran per discutere dell'esportazione di grano ucraino. Oltre al presidente turco anche l'omol ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato in Iran la Guida Suprema Ali Khamenei. Lo rende noto l'ufficio dello stesso Khamenei diffondendo sul suo sito foto dell'incontro a cui ha parteci ...