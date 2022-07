Picco di contagi Covid, nuove regole in arrivo: cambia tutto (Di martedì 19 luglio 2022) Sono in arrivo nuove regole per quanto riguarda i contagi Covid per via del Picco delle infezioni che si sono registrate nelle ultime settimane: ecco che cosa cambia e da quando. Il numero giornaliero di infezioni da coronavirus segnalate nel nostro paese ha iniziato a diminuire negli ultimi giorni, come viene segnalato da Il Sole 24 ore. Ma gli esperti affermano che l’onda Omicron 5 non ha ancora raggiunto il Picco. E proprio per questo l’allerta rimane ancora molto alta, tanto che sono pronte nuove regole. fonte foto: AdobeStockSebbene siano ancora alti, molti si chiedono se i numeri in calo per quanto riguarda i contagi Covid siano un segno che il peggio sia ... Leggi su chenews (Di martedì 19 luglio 2022) Sono inper quanto riguarda iper via deldelle infezioni che si sono registrate nelle ultime settimane: ecco che cosae da quando. Il numero giornaliero di infezioni da coronavirus segnalate nel nostro paese ha iniziato a diminuire negli ultimi giorni, come viene segnalato da Il Sole 24 ore. Ma gli esperti affermano che l’onda Omicron 5 non ha ancora raggiunto il. E proprio per questo l’allerta rimane ancora molto alta, tanto che sono pronte. fonte foto: AdobeStockSebbene siano ancora alti, molti si chiedono se i numeri in calo per quanto riguarda isiano un segno che il peggio sia ...

Pubblicità

buzzkill81 : @agenziedistampa @Corriere @ettoreb74 @mbx1900 @sbruffino @alessand_mella @IzzoEdo @claudeger55 i famosi media di q… - AnsaTrentinoAA : Covid: nuovo picco in Trentino, 1.133 contagi in 24 ore. In ospedale 99 persone, di cui tre in rianimazione |#ANSA - TgLa7 : #Covid_19 Dai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali emerge che il tasso di occupazione delle… - DioArtemio : @rattapeluche @markmuscas @boni_castellane @ViVilaVitaOra Non si può evitare ma si può limitarne la diffusione. Ma… - ProvinciaTrento : ???? #coronavirus Nuovo picco di contagi nelle ultime 24 ore: il bollettino #covid @ApssTn in #Trentino parla di 1.1… -